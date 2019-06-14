Конфликт в Театре кукол имени Образцова закончился увольнением замдиректора

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Первого заместителя директора государственного центрального театра кукол имени Образцова Юрия Шерлинга уволили после его конфликта с коллективом театра, сообщила "Интерфаксу" режиссер-постановщик, внучка Сергея Образцова Екатерина Образцова.

По ее словам, Шерлинга уволили за то, что он не предоставил документы о высшем образовании.

Директор театра имени Образцова Владимир Бакулев подтвердил разрыв трудового договора с Шерлингом. "Я рассмотрел обращение коллектива и, разобравшись по существу высказанных претензий к первому заму, прекратил действие трудового договора с Шерлингом", - сообщил Бакулев, слова которого приводит пресс-служба театра.

Ранее появилась информация, что в театре кукол имени Образцова сложилась конфликтная ситуация между коллективом и новым руководством театра, когда на должность первого заместителя директора был назначен Шерлинг. Он, по словам сотрудников театра, позволял себе "ежедневные оскорбления и унижение людей".

Сообщалось, что из-за конфликта часть коллектива после назначения Шерлинга стала подавать заявления об увольнении. Также новый заместитель гендиректора театра иронично отзывался о символе театра (рука с шариком), о часах на фасаде, позволял себе грубо обращаться с коллективом.

"Когда человек приходит и говорит: "Я пришел поднять со дна ваш театр", человек, который сам сознается, что он ничего не знает о театре кукол и в нем не понимает, то тут не понимаем мы, как это согласовывается с Годом театра, когда был призыв привлекать как можно больше профессионалов в театры России", - рассказывала ранее Образцова.

Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова (ГАЦТК) - крупнейший в мире театр кукол. Состоит в международном союзе деятелей театра кукол UNIMA. Театр был открыт 6 сентября 1931 года.