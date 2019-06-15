Театральная олимпиада в Петербурге продлится пять месяцев

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Международная театральная олимпиада, которая открылась сегодня в Санкт-Петербурге, в честь Года театра в России продлиться 5 месяцев, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Эта олимпиада очень необычная, она проходит одновременно в двух странах - России и Японии. В Японии начнётся чуть позже и продлится один месяц, а в России, в связи с Годом театра, было предложение провести ее в течение нескольких месяцев", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минкультуры.

Министр напомнил, что впервые Театральная олимпиада прошла в 2001 году в Москве и проходила всего месяц.

Со своей стороны, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин также отметил беспрецедентность события.

"За 25 лет существования Олимпиады она будет проходить пять месяцев, хотя, как правило, длится месяц. 52 театра из 21 страны, многие из которых поедут в регионы. В Магадан приезжает испанский театр из Барселоны, на Сахалине играет национальный финский театр", - цитирует пресс-служба Фокина.

Официальная церемония открытия Театральной олимпиады прошла на площади Островского у Александринского театра в Санкт-Петербурге.

На открытии были показаны спектакли знаменитых уличных театров из Германии, Нидерландов, Франции, Польши, а также трех российских коллективов.

Решение о проведении олимпиады в России было принято на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В год своего 25-летнего юбилея она впервые в истории пройдет одновременно в двух странах - России и Японии.

В российскую программу войдут постановки как создателей Театральной олимпиады, так и других выдающихся театральных режиссеров.

Основным местом проведения Олимпиады выбран Санкт-Петербург, а главной площадкой станет Александринский театр. Большая часть спектаклей пройдет на его Основной и Новой сценах. Часть спектаклей пройдет на Дальнем Востоке.

В Японии её программа запланирована на месяц - с 23 августа по 23 сентября. Церемония закрытия пройдет в ноябре в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В олимпиаде принимает участие 21 страна. В рамках её программы выступят 39 иностранных и 18 российских коллективов.

Помимо спектаклей, смотр включит в себя большую научно-просветительскую часть, которая будет представлена серией лекций и мастер-классов от ведущих театральных деятелей со всего мира.