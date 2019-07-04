Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.

Издание приводит слова режиссера Роба Маршалла, который отметил, что Бэйли сочетает в себе силу духа, юность, невинный образ, которые присущи Русалочке, а также обладает прекрасным голосом.

Ведьму Урсулу сыграет номинант на премию "Оскар" Мелисса Маккарти.

В экранизации прозвучат песни из полнометражного мультфильма "Русалочка" 1989 года, а также новые композиции.

В оригинальном мультфильме Disney, созданном по мотивам одноимённой сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, русалочка Ариэль - белокожая рыжеволосая девушка.