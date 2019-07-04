Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Издание приводит слова режиссера Роба Маршалла, который отметил, что Бэйли сочетает в себе силу духа, юность, невинный образ, которые присущи Русалочке, а также обладает прекрасным голосом.
Ведьму Урсулу сыграет номинант на премию "Оскар" Мелисса Маккарти.
В экранизации прозвучат песни из полнометражного мультфильма "Русалочка" 1989 года, а также новые композиции.
В оригинальном мультфильме Disney, созданном по мотивам одноимённой сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, русалочка Ариэль - белокожая рыжеволосая девушка.
Disney casts singer Halle Bailey as Ariel in live-action "Little Mermaid" https://t.co/fJLi522oBr pic.twitter.com/a7VwfoM5bH— CBS News (@CBSNews) July 4, 2019