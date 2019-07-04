Поиск

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.

Издание приводит слова режиссера Роба Маршалла, который отметил, что Бэйли сочетает в себе силу духа, юность, невинный образ, которые присущи Русалочке, а также обладает прекрасным голосом.

Ведьму Урсулу сыграет номинант на премию "Оскар" Мелисса Маккарти.

В экранизации прозвучат песни из полнометражного мультфильма "Русалочка" 1989 года, а также новые композиции.

В оригинальном мультфильме Disney, созданном по мотивам одноимённой сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, русалочка Ариэль - белокожая рыжеволосая девушка.

Disney

Новости

Деревянная церковь сгорела в монастыре в Курганской области

Министерство культуры составит рейтинг кинофикации регионов России

Министерство культуры составит рейтинг кинофикации регионов России

Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

Алибасов обвинил говорящих об инсценировке его отравления в корыстных целях

Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году

Курентзис обвинил власти Пермского края в отсутствии трепета и чуткости

Умер худрук Саратовского ТЮЗа, получивший травмы при падении в оркестровую яму

Что случилось этой ночью: четверг, 27 июня

Умер лидер группы "Високосный год"

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Прокуратура Парижа исключила поджог в Нотр-Даме

Прокуратура Парижа исключила поджог в Нотр-Даме
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');