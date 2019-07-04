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Что произошло за день: четверг, 4 июля

Встреча Путина с папой римским, Матвиенко против мобильных в школе, темнокожая актриса в роли Русалочки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин встретился с папой римским в Ватикане. Встреча продолжалась ровно час. Папа Франциск подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, российский президент преподнес понтифику икону с апостолами Петром и Павлом. Это уже третья их встреча.

- Основатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" осужден за неуплату налогов на 650 млн рублей. Юрий Белойван приговорен к двум годам колонии общего режима. По его указанию из специальной системы удалялись дорогостоящие заказы, в кассовых аппаратах фиксировались заниженные суммы выручки, которые затем отражались в налоговых декларациях.

- Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21. Без вести попавшими числятся 14 человек. В городе Тулун, который пострадал больше всего, жители жалуются на случаи перепродажи гуманитарной помощи. Тем временем уже в Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за прогноза о повышении уровня воды в реке Иркут, притоке Ангары.

- Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания. Спортсмены этапированы в Белгородскую область. Адвокаты обоих намерены просить об УДО для своих клиентов.

- Сергей Шойгу доложил президенту о ходе расследования пожара на глубоководном аппарате. Его причиной стало возгорание в аккумуляторном отсеке. Ядерная энергетическая установка полностью изолирована и работоспособна. Погибших подводников представят к госнаградам.

- Бывшего главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении на 2 млрд рублей. Уголовное дело в отношении Сергея Кельбаха возбуждено в связи со злоупотреблениями при строительстве ЦКАД. Сам он заявил, что узнал об уголовном деле из СМИ.

- Валентина Матвиенко предложила запретить приносить в школу смартфоны. Спикер Совфеда убеждена, что с мобильным в руках дети учиться не будут. Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.

- Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса. Роль Ариэль, которая в классическом мультфильме по сказке Ганса Христиана Андерсона была рыжеволосой и светлокожей, досталась американской актрисе и певице Халле Бэйли.

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