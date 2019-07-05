Директор Ярославского театра имени Волкова уволен на фоне конфликта с худруком

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Директор Ярославского театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов уволен с должности. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства культуры РФ. Худрук Евгений Марчелли получил выговор.

Марчелли выразил удовлетворение принятым в министерстве решением. По его словам, это единственное решение в данной ситуации, потому что "противостояние привело уже к внутренней войне в театре".

Марчелли также сообщил, что написал заявление об уходе из театра. "Я ответственен перед теми артистами, которые встали против этой ситуации. Они сейчас будут очень обижены, что я написал заявление об уходе. Это самое правильное положение, исчезают две стороны конфликта", - сказал худрук.

По его словам, на пост директора театра будет назначена врио - заместитель директора по финансам Юлия Серова. Она в отсутствие директора часто исполняла обязанности руководителя.

История конфликта

В минувший понедельник труппа Ярославского театра драмы имени Волкова направила обращение министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую между художественным руководителем театра Марчелли и директором Туркаловым.

В сообщении пресс-службы приводятся слова Мединского, который отметил беспрецедентность сложившейся ситуации. По его словам, театр "фактически расколот на две неравные части".

В сообщении актеров говорится, что с декабря 2018 года, когда в театр был назначен новый директор - Туркалов -, сложилась конфликтная ситуация между ним и художественным руководителем Марчелли, десять лет руководившим театром. Труппа отмечает, что конфликт между директором и художественным руководителем достиг апогея, а в театре атмосфера уже напряжена до предела, что негативно отражается на работе.

Марчелли в свою очередь уточнил "Интерфаксу", что это уже не первое обращение коллектива театра к главе Минкультуры. Ранее он уже обращался в Минкультуры в конце апреля. Он уточнил, что тогда директор театра фактически забрал у него художественное руководство. В новом обращении труппа просит поддержать худрука театра.

Туркалова назначили директором Ярославского театра драмы Волкова вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина в декабре 2018 года. До этого Туркалов возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы одновременно.

27 марта Мединский объявил о том, что Александринский театр и Ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова)". На следующий день премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры, поручив Мединскому провести широкое обсуждение проекта объединения двух театров.

8 апреля вопрос объединения обсуждали в Союзе театральных деятелей РФ.

Российский государственный академический театр драмы Волкова - старейший драматический театр России, основан в 1750 году. В конце мая губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил в соцсетях, что руководство страны поддержало предложение о присвоении театру статуса особо ценного объекта наследия.