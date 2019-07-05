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Мединский назначил врио директора Ярославского театра имени Волкова

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава Минкульта Владимир Мединский назначил временно исполняющего обязанности директора Ярославского театра драмы имени Волкова после того, как прежний руководитель - Алексей Туркалов - был уволен на фоне конфликта с художественным руководителем театра.

Место Туркалова временно займет замдиректора по финансам Юлия Серова.

"Вчера закончился театральный сезон, труппа ушла в отпуск до 20 августа. С 24 августа театр уезжает на гастроли по городам Сибири в рамках проекта "Большие гастроли", и мы решили до 20 августа назначить исполняющим обязанности директора заместителя директора по финансам Юлию Серову. Она - заслуженный, опытный сотрудник, и я думаю, что никаких финансовых проблем в эти два месяца в театре не будет", - сказал Мединский.

Туркалова назначили директором Ярославского театра драмы имени Волкова вместо Юрия Итина, арестованного по делу "Седьмой студии". В понедельник труппа театра направила Мединскому обращение с просьбой вмешаться в конфликт между Туркаловым и художественным руководителем театра Евгением Марчелли.

В итоге Туркалова уволили, Марчелли объявили выговор. Последний, в свою очередь, принял решение об отставке по собственному желанию.

Ярославский тетар имени Волкова Владимир Мединский

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