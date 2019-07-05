Звезду с самоцветами со здания Северного речного вокзала сняли для реставрации

Работы должны завершиться зимой 2020 года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Со здания Северного речного вокзала в Москве звезду-флюгер со шпиля сняли на реставрацию. Она венчает здание с 1937 года, ее не реставрировали ни разу за последние 70 лет, напомнили в Мосгорнаследии.

Звезду диаметром почти в пять метров сделали в 1935 заводе для Кремля на заводе имени Молотова. Ее каркас выполнен из нержавеющей стали с соединением точечной сваркой и облицован гальванически позолоченным медным листом. В центре звезды - Серп и Молот из посеребренных медных листов на клепочном соединении. Символ украшен уральскими аметистами, топазами, александритами, горным хрусталем, аквамаринами с бриллиантовой огранкой.

Два года звезда венчала Спасскую башню Кремля. Однако в 1937 году оказалось, что самоцветы и гальваническое покрытие тускнеют из-за осадков и пыли, и металлические звезды заменили на новые, из рубинового стекла с подсветкой изнутри. Тогда же эту звезду перенесли на только построенное здание Северного речного вокзала.

4 июля 2019 года звезду сняли с высоты 60 метров с помощью специализированной техники. В Мосгорнаследии отметили, что работу усложнил ветер, усилившийся во время демонтажа.

Реставраторы должны восстановить золочение звезды, на Серпе и Молоте - посеребрение меди, воссоздать заклепки, касты и самоцветы. Эти работы должны завершиться зимой 2020 года. На место звезду вернут после реставрации выдвижного механизма шпиля.

Конкурс на реставрацию Северного речного вокзала выиграла компания "АртСтройТехнология". По условиям тендера, она должна провести на объекте около 40 видов работ и адаптировать его к современному использованию - после реставрации вокзал должен стать современным транспортным комплексом.