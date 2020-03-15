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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Парк Северного речного вокзала благоустроят к 1 сентября

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Продолжается масштабное комплексное благоустройство территории, прилегающей к Северному речному вокзалу, работы завершатся к 1 сентября, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

По его слова, общая площадь благоустройства составляет 49 гектаров.

Заммэра уточнил, что все работы по инженерным сетям планируется завершить к середине апреля, а причал Северного речного вокзала будет готов к началу навигации, которая начинается в 20-х числах апреля.

Как подчеркнул Бирюков, в рамках благоустройства территории, прилегающей к вокзалу, "будет обустроено 19 км дорожно-тропиночной сети, запланирована установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения, устройство понтона с тремя бассейнами и трех фонтанов".

По его словам, в парке построят восемь детских и две спортивных площадок, а также девять площадок для "тихого" отдыха.

Бирюков добавил, что одной из особенностей благоустройства станет появление живой изгороди из туи. Кроме того, будут высажены 7 тыс. деревьев, более 3 тыс. кустарников, свыше 5 тыс. кв. метров цветников и 22 га газона, отметил заммэра.

Москва Северный речной вокзал

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