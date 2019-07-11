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Киносериал "Бендер" стал первым продюсерским проектом Rambler Group

Одну из главных ролей играет Сергей Безруков

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Rambler Group Александра Мамута стала инвестором и сопродюсером киносериала "Бендер", который снимает студия "Среда" Александра Цекало и полностью его профинансирует. Об этом "Ведомостям" сообщили директор по репертуарной стратегии и контенту Rambler Group Софья Квашилава и представитель "Среды".

"Бендер" стал первым продюсерским проектом интернет-холдинга. Первым собственный контент начал производить "Яндекс" - компания спродюсировала несколько фильмов и договорилась о съемках нескольких сериалов.

Сценарий сериала о молодости Бендера и превращении его в великого комбинатора написали Цекало и Олег Маловичко. Остапа играет Арам Вардеванян, его наставника - Сергей Безруков. Квашилава сравнила стиль сериала с сочетанием "Неуловимых мстителей" и приемов Гая Ричи. Ранее предполагалось, что сериал выпустят в 2019 год. Первая часть выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, сказала Квашилава. После выхода всех четырех частей в кино расширенную версию сериала покжут в интернете.

В Rambler Group входят портал Rambler, издания Gazeta.ru, Lenta.ru и RNS, спортивные проекты, видеосервис Okko. Мамуту также принадлежит сеть кинотеатров, которая теперь работает под брендом Okko. У этой киносети не будет приоритета при показе "Бендера", заверила Квашилава, но одноименный онлайн-кинотеатр получит эксклюзивное окно для показа сериала.

Rambler Group Александр Мамут Александр Цекало Сергей Безруков Okko

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