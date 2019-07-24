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Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, наиболее популярными оказались сериалы "Игра престолов" (27% респондентов), "Шерлок" (25% опрошенных), "Доктор Хаус" (24% участников опроса), "Чернобыль" и "Остаться в живых" по 22% опрошенных.

Социологи отмечают, что женщины чаще мужчин выбирали сериал "Доктор Хаус" (28% и 20% соответственно), тогда как мужчины чаще отмечали "Игру престолов" (30% и 24% опрошенных соответственно).

По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.

Опрос проведен 27 июня - 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ

кино телевидение

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