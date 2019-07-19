Поиск

В Екатеринбурге чуть не закатали в асфальт работу художника Покраса Лампаса

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Дорожные службы в Екатеринбурге повредили работу петербургского художника-каллиграфиста Покрас Лампаса (Арсения Пыженкова), выполненную на Площади первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

"Сообщения (о том, что поверх работы началась укладка асфальта - ИФ) поступали со всех сторон. Об этом узнали волонтеры, мы сами увидели фотографии", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь фестиваля "Стенография" Екатерина Кизюн.

По ее словам, все произведения уличного искусства, которые создаются в рамках фестиваля, всегда согласованы и легальны.

Кизюн добавила, что работа Покрас Лампаса представляет собой схематический крест с текстом одного из манифестов Малевича, вписанный в красный овал.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга агентству сообщили, что сейчас дорожные работы на этом участке остановлены, выясняется, почему они начались. Там отметили, что асфальт на работу художника уложить не успели, нанесли только битум, но часть произведения все-таки пострадала.

Международный фестиваль "Стенограффия" прошел в Екатеринбурге в начале июля. За три дня художники из шести стран создали более 20 новых арт-объектов. "Стенограффия" проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За десять лет существования мероприятия в городе появилось более 500 арт-объектов.

Екатерринбург Покрас Лампас

Новости

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

В Киото больше десяти человек погибли в результате поджога анимэ-студии

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах

Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах

"Игра престолов" получила рекордное количество номинаций на премию "Эмми"

Минкультуры Чечни запретило артистам несогласованные выступления даже в интернете

Закрытие главного здания ГМИИ им. Пушкина перенесли на два года

Закрытие главного здания ГМИИ им. Пушкина перенесли на два года

Новая охранная система от Росатома появилась в Третьяковской галерее

Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино из-за разногласий с Минкультом

В Смольном объяснили запрос о заслугах Стругацкого формальностями

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');