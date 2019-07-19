В Екатеринбурге чуть не закатали в асфальт работу художника Покраса Лампаса

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Дорожные службы в Екатеринбурге повредили работу петербургского художника-каллиграфиста Покрас Лампаса (Арсения Пыженкова), выполненную на Площади первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

"Сообщения (о том, что поверх работы началась укладка асфальта - ИФ) поступали со всех сторон. Об этом узнали волонтеры, мы сами увидели фотографии", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь фестиваля "Стенография" Екатерина Кизюн.

По ее словам, все произведения уличного искусства, которые создаются в рамках фестиваля, всегда согласованы и легальны.

Кизюн добавила, что работа Покрас Лампаса представляет собой схематический крест с текстом одного из манифестов Малевича, вписанный в красный овал.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга агентству сообщили, что сейчас дорожные работы на этом участке остановлены, выясняется, почему они начались. Там отметили, что асфальт на работу художника уложить не успели, нанесли только битум, но часть произведения все-таки пострадала.

Посмотрите, как выглядит с высоты супрематический крест с цитатой Казимира Малевича на Площади 1-й Пятилетки. Эту работу для "Стенограффии" Покрас Лампас и 20 волонтеров создавали 4 дня.https://t.co/BCedJMiFTS — It's My City (@itsmycityekb) July 18, 2019

Работу Покраса Лампаса перекрывают — вот так сейчас выглядит Площадь Первой Пятилетки на Уралмаше. Наш корреспондент попробовал узнать, на каком основании они льют гудрон и получил неоднозначный ответhttps://t.co/qdaYbc9t5f pic.twitter.com/LMiNWTBOYJ — The Village Екб (@thevillageekb) July 19, 2019

Международный фестиваль "Стенограффия" прошел в Екатеринбурге в начале июля. За три дня художники из шести стран создали более 20 новых арт-объектов. "Стенограффия" проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За десять лет существования мероприятия в городе появилось более 500 арт-объектов.