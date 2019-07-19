Покрас Лампас лично восстановит поврежденную коммунальщиками работу в Екатеринбурге

Художник, каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) Фото: Евгений Егоров/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (при рождении Арсений Пыженков) готов лично восстановить поврежденную дорожными службами в Екатеринбурге работу, выполненную в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия", сообщил "Интерфаксу" руководитель фестиваля Константин Рахманов.

"С Покрасом мы уже созвонились, он готов в следующий приезд восстановить (работу - ИФ)", - сказал Рахманов.

По его словам, поврежден небольшой фрагмент арт-объекта. "С учетом того, что его площадь порядка 6 тыс. кв. м, закрасить успели метров 15-20", - добавил организатор фестиваля.

В пятницу утром дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Покраса Лампаса. Асфальт они положить не успели, но рисунок все же был поврежден. Вскоре дорожные работы наэтом участке были остановлены.

Поверх граффити Покраса Лампаса сегодня утром начали укладывать асфальт! А ведь работа была согласована с администрацией. Сейчас организаторы "Стенограффии" пытаются разобраться, что происходит.https://t.co/yP660p6gOR — It's My City (@itsmycityekb) July 19, 2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал историю с повреждением работы художника возмутительной и заверил, что власти примут меры для восстановления арт-объекта.

Работа Покраса Лампаса представляет собой собой схематический крест с текстом одного из манифестов Казимира Малевича, вписанный в красный овал. Она, как и другие произведения, созданные в рамках фестиваля, была согласована с властями.

Международный фестиваль "Стенограффия" прошел в Екатеринбурге в начале июля. За три дня художники из шести стран создали более 20 новых арт-объектов. "Стенограффия" проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За десять лет существования мероприятия в городе появилось более 500 арт-объектов.