Кинотеатр "Пионер" пожаловался в КС на цензуру из-за запрета "Смерти Сталина"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на цензуру в связи с отзывом прокатного удостоверения у британской картины "Смерть Сталина", сообщили в пятницу в адвокатском бюро "Бартолиус", которое представляет заявителя.

Поводом для обращения в КС стал штраф в 280 тысяч рублей, выписанный "Пионеру" за показ фильма, чье прокатное удостоверение отозвал Минкульт.

Сделать это Мединского попросили режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и еще несколько человек. Они писали, что после спецпоказа у них сложилось впечатление, что фильм - это пасквиль на отечественную историю, "злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм". Кроме того, они усмотрели в фильме экстремистскую информацию.

Минкульт пошел им навстречу. Ведомство воспользовалось одним из правил выдачи прокатного удостоверения, по которому его можно отозвать, если при публичной демонстрации фильма в нем обнаружилась запрещенная в РФ информация.

Однако, несмотря на отзыв прокатного удостоверения, "Пионер" все же провел несколько сеансов, в результате чего и был оштрафован.

Оспорить взыскание в судах кинотеатру не удалось. Не смог он оспорить и решение Минкульта о запрете фильма - суды сослались на то, что у "Пионера" как демонстратора картины нет интереса в этом деле. Кроме того, суды признали, что Минкульт, запрещая фильм, действовал в рамках своих полномочий. Исследовать по существу фильм на экстремизм суды отказались.

Против цензуры и закона об экстремизме

Теперь "Пионер" просит КС признать нормы, которые устанавливают систему выдачи и отзыва прокатного удостоверений, неконституционными. По мнению кинотеатра, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры, которая запрещена Конституцией.

"Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и свободу предпринимательства. Эта система не может быть оправдана ссылкой на защиту других конституционно значимых ценностей, поскольку установленные ей меры являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе", - говорится в пресс-релизе адвокатского бюро.

Кинотеатр также оспаривает нормы закона об экстремизме. Сейчас, указывает "Пионер", они позволяют признать экстремистским любое сатирическое высказывание на политическую тему, причем во внесудебном порядке. Это нарушает как свободу слова и предпринимательства, так и право заявителя на судебную защиту.