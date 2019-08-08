Минкультуры не получало запроса из КС по жалобе кинотеатра "Пионер" на цензуру

Кинотеатр был оштрафован министерством за показ фильма "Смерть Сталина", у которого отозвали прокатное удостоверение

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ не запрашивал у Минкультуры позицию по жалобе на цензуру из-за запрета фильма "Смерть Сталина", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Минкультуры РФ не располагает информации о принятии к рассмотрению Конституционным судом РФ вышеуказанной жалобы. В Минкультуры жалоба не поступала, позиция по существу жалобы не запрашивалась, что исключает возможность предоставления в настоящее время каких-либо комментариев по данному вопросу", - сказали в нормативно-правовом департаменте Минкультуры в четверг.

26 июля кинотеатр "Пионер" обратился в КС с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Поводом для обращения в КС стали назначенные кинотеатру (ООО "Чентромобиле-Пионер") штрафы в 280 тыс. рублей за показ британского фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано Минкультом. Как сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя, подобная цензура нарушает Конституцию.

"Чентромобиле-Пионер" просит КС признать неконституционными нормы законодательства о кинематографии и подзаконных актов, которые устанавливают систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм.

Также юристы кинотеатра заявили, что оспаривают нормы закона об экстремизме. В интерпретации суда, они позволяют признать сатирическое высказывание на политическую тему экстремистским, причем во внесудебном порядке. Это нарушает как свободу слова и предпринимательства, так и право заявителя на судебную защиту, считают представители кинотеатра.

Помимо этого, кинотеатр оспаривает саму систему обжалования решения Минкультуры.

Скандальный фильм и запрет показа

Фильм "Смерть Сталина" (2017) британского режиссера Армандо Ианнуччи - сатирическая комедия, рассказывающая о гонке за власть, устроенной "наследниками" советского вождя, который умер в марте 1953 на даче в Кунцево. В картине сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие. Лента получила приз Европейской киноакадемии как лучшая киноакадемия года.

В конце января 2018 года министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение "Смерти Сталина", но за несколько дней до начала показа отозвало его. Ведомство отметило, что такие меры возможны, если при публичной демонстрации фильма выявлены материалы с информацией, распространение которой запрещено законодательством РФ.

Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Они попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение, а прокуратуру - проверить фильм на наличие экстремизма.

Среди подписавшихся под письмом были председатель Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, кинорежиссёры Игорь Угольников, Сергей Мирошниченко, Владимир Бортко и другие.

Прокуратура признаков экстремизма в фильме не обнаружила.