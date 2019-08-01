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Счетная палата предложила принять закон о поддержке концертной деятельности

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Счетная палата считает, что концертная деятельность в России развивается неэффективно, так как в этой сфере недостаточно проработано законодательство. Ведомство предложило закрепить законодательно меры господдержки такой деятельности и проработать механизм государственно-частного партнерства в этой сфере, сообщили в пресс-службе палаты.

Сейчас организации, которые занимаются концертной деятельностью, получают помощь только на основании отдельных решений президента и правительства.

В ведомстве напомнили, что сейчас одновременно действуют три стратегических документа о развитии концертной деятельности в области академической музыки, но обратили внимание, что поставленные в них цели цели не связаны между собой, а ключевые показатели несопоставимы.

К примеру, Стратегия до 2030 года предусматривает, что к этому году доля внебюджетных инвестиций в культуру должна составить не менее 25% от совокупных расходов за счет всех источников. В госпрограмме "Развитие культуры и туризма" до 2024 года такой же целевой показатель установлен в абсолютном выражении - 95 млрд рублей. В концепции развития концертной деятельности до 2025 года такого показателя вовсе нет, заметили в пресс-службе.

Неэффективность этих программ усугубляют отсутствие адекватной нормативной базы и недостаточный охват участников для решения поставленных задач, считают в Счетной палате.

Счетная палата

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