В Счетной палате обратили внимание на слабые позиции российских музыкальных вузов

Они не входят в международные рейтинги

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские музыкальные вузы не входят в международные рейтинги, обратили внимание в Счетной палате и предложили выделить меры господдержки, чтобы исправить эту ситуацию. Эту тему на коллегии Счетной палаты подняла аудитор ведомства Светлана Меркушина, ее слова приводятся в пресс-релизе палаты.

В 2016 году консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и им. П. И. Чайковского вошли в 50 лучших образовательных учреждений мира в сфере искусства в международном рейтинге QS World University Rankings by Subject Reforming Arts2016, два года спустя в топ-50 они уже не попали, напомнила Меркушина.

Присутствие образовательных вузов в сфере искусства в таких рейтингах позволит увеличить приток иностранных студентов и преподавателей, это в конечном счете будет способствовать улучшению имиджа страны, считает аудитор. Она предложила ввести стимулирующие меры господдержки таких вузов, чтобы их привлекательность в мире увеличилась и они вошли в эти рейтинги. Отсутствие системного подхода к участию в международных рейтингах снижает мотивацию концертных и образовательных организаций к созданию продукта (концерта) высокого уровня, считает Меркушина.

По данным Счетной палаты, с 2015 года число бюджетных мест в профильных музыкальных учебных заведениях сокращается. "При высокой стоимости обучения это влечет за собой ограничение доступности музыкального образования, и, как следствие, недостаток профессиональных творческих кадров", - предупредила аудитор. Она предложила пересмотреть подход к приему студентов за счет введения целевых квот.