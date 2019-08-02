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Лувр ограничит доступ посетителям без электронных билетов

В перспективе его могут полностью исключить

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Руководство Лувра предупредило посетителей, что они могут не попасть в музей, если заранее не купят билет через сайт. О таких ограничениях администрация публично объявила впервые, пишет Le Figaro.

На сайте музея появилось предупреждение: "Настоятельно рекомендуем купить билет онлайн, чтобы гарантировать посещение".

Так администрация пытается решить проблему увеличения потока посетителей. Особые трудности музея газета связывает в том числе с временным переносом "Джоконды" в галерею Медичи из-за ремонта: из-за этого в крыле Ришелье начались "пробки".

Но и без этого фактора посещаемость Лувра растет. В 1980-х его посещало до 2 млн человек в год, в 1999 году показатель превысил 5 млн человек, в 2018 году был установлен рекорд - 10,2 млн человек. В 2019 году администрация музея ожидает, что Лувр могут посетить до 12 млн человек.

Раньше случалось, что в музей при большом наплыве не пускали посетителей, но официально это не признавали, рассказал изданию помощник главного администратора Лувра Венсен Помаред. По его словам, на вход выстраивались огромные очереди, кому-то так и не удавалось пройти, потому что не пускали, люди приходили в ярость.

Сейчас руководство Лувра решило переориентировать людей на покупку билетов через сайт на определенные дни и время. Это позволит администрации контролировать поток посетителей и даст людям гарантии, что они в музей попадут и не будут ждать дольше получаса. В 2018 году музей продал через сайт 40% билетов, в этом году этот процент хотят повысить до 55-60%. Помаред не исключил, что музей сделает приобретение билетов через сайт обязательным, но окончательное решение еще не принято.

Однако уже сейчас люди, которые внезапно захотят прийти в музей и купить билет на месте, рискуют не попасть внутрь. Как пишет Le Figaro, охрана при входе может впустить несколько человек, если наплыв посетителей внезапно спадет, но вероятность этого невелика.

Лувр Джоконда

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