Поиск

Лувр открылся для посетителей после забастовки сотрудников

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Лувр открылся для посетителей после забастовки сотрудников, сообщается в среду в твиттере музея.

Утром в среду представители профсоюза провели встречу, в ходе которой решили возобновить работу. Тем не менее, музей открылся в среду лишь в 11:00 утра по местному времени (12:00 по Москве), тогда как по расписанию его работа должна начинаться в 09:00.

Сотрудники Лувра объявили забастовку в понедельник в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, в результате чего музей был закрыт. По вторникам Лувр закрыт в соответствии с расписанием. Таким образом, у туристов не было возможности посетить комплекс в течение двух дней. В среду у входа в Лувр собрались огромные очереди.

В профсоюзе, представляющем права сотрудников музея, ранее заявили, что за последние 10 лет туристический поток в музей вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей. По его данным, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.

Лувр Париж

Новости по теме

Новости

Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера

Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера

Российский режиссер Балагов получил приз "Особый взгляд" Каннского фестиваля

Российский режиссер Балагов получил приз "Особый взгляд" Каннского фестиваля

Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети"

Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети"

Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу "Голос. Дети"

Квентин, вестерн, Голливуд

Квентин, вестерн, Голливуд

Библию первопечатника Ивана Федорова продадут на аукционе в Петербурге

Библию первопечатника Ивана Федорова продадут на аукционе в Петербурге

The Washington Post пересчитала всех погибших в "Игре престолов"

The Washington Post пересчитала всех погибших в "Игре престолов"

Организаторы "Евровидения" пересчитали его итоги, лидеры остались те же

Московский омбудсмен попросила прокуратуру запретить концерты группы "Френдзона"

В Госфильмофонде, Эрмитаже и Большом театре нашлись нарушения при использовании бюджета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');