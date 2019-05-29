Лувр открылся для посетителей после забастовки сотрудников

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Лувр открылся для посетителей после забастовки сотрудников, сообщается в среду в твиттере музея.

Утром в среду представители профсоюза провели встречу, в ходе которой решили возобновить работу. Тем не менее, музей открылся в среду лишь в 11:00 утра по местному времени (12:00 по Москве), тогда как по расписанию его работа должна начинаться в 09:00.

Сотрудники Лувра объявили забастовку в понедельник в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, в результате чего музей был закрыт. По вторникам Лувр закрыт в соответствии с расписанием. Таким образом, у туристов не было возможности посетить комплекс в течение двух дней. В среду у входа в Лувр собрались огромные очереди.

В профсоюзе, представляющем права сотрудников музея, ранее заявили, что за последние 10 лет туристический поток в музей вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей. По его данным, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.