Адвокат заявил, что новая экспертиза подтвердила, что в "Седьмой студии" "никто ничего не украл"

Режиссер Кирилл Серебренников во время рассмотрения дела "Седьмой студии" в Мещанском суде Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Защита художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова удовлетворена заключением новой финансово-экономической экспертизы по делу созданной им "Седьмой студии", заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

"Экспертом установлено, что необходимая сумма затрат для проекта "Платформа" в соответствии с рынком составила 260 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем было выделено на проект - порядка 216,5 млн рублей", - сказал Харитонов журналистам в пятницу.

"Это означает что деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно, и что никто ничего не украл", - добавил адвокат.

По его словам, защита еще не ознакомилась с полным текстом заключения экспертов, однако в целом удовлетворена их выводами.

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах на осуществление проекта "Платформа" по популяризации и развитию современного искусства.