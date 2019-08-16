Эксперты не смогли выяснить, расходовала ли "Седьмая студия" бюджет нецелевым образом

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Комиссия, проводившая комплексную финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу по "делу "Седьмой студии", не смогла установить, расходовалось ли финансирование организации нецелевым образом, однако пришла к выводу, что проект "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова был "значимым культурным явлением".

Согласно заключению экспертов, оглашенному судьей Мещанского суда Москвы Ириной Аккуратовой в пятницу, "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета". По этой же причине, следует из выводов комиссии, не представляется возможным "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".

При этом в заключении отмечается, что "проект "Платформа" стал важным социально-эстетическим и культурным явлением российской культурной жизни первой половины нашего десятилетия".

Ранее адвокат Серебренникова заявил, что защита удовлетворена выводами комиссии, которая подтвердила, что при реализации проекта "Платформа" "никто ничего не украл". По его словам, из заключения экспертов следует, что "деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно".

Указанная экспертиза была назначена Мещанским судом 15 апреля по инициативе судьи, ознакомившейся с финансовой экспертизой, проведенной на следствии и представленной прокурорами.

В пятницу защита попросила дать ей время для ознакомления с выводами комиссии, и суд отложил слушания на 23 августа.

Фигурантов дела "Седьмой студии" судят за хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". На скамье подсудимых находятся четыре человека: худрук "Гоголь-центра" Серебренников, экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Аппельбаум, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор "Седьмой студии" и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Подсудимые отрицают свою вину.