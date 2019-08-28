Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Организованная группа неизвестных в среду вечером ворвалась в московский Театр.doc и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам современных российских геев, сообщила режиссер Анастасия Патлай "Интерфаксу".

По ее словам, снаружи театра стоял человек с желто-черным флагом и плакатом, обвиняющим театр "во всех смертных грехах". Затем группа лиц ворвалась в здание и стала мешать актерам криками и оскорблениями в адрес театра и зрителей. Обе стороны вызвали полицию.

Сейчас режиссер находится в отделении полиции, где будет писать заявление в связи со срывом спектакля. Патлай подчеркнула, что Театр.doc не нарушил закон, и она не намерена отказываться от показа спектакля.

Согласно афише на сайте Театр.doc "Выйти из шкафа" это "документальный спектакль о жизни, любви и поисках правды современных российских геев" с возрастным ограничением 18+.