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Умер французский актер Мишель Омон

Умер французский актер Мишель Омон
Французский актер театра и кино Мишель Омон
Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Французский комедийный актер Мишель Омон скончался в ночь на четверг в возрасте 82 лет, сообщает в четверг газета Le Figaro.

Омон проработал в театре Комеди Франсез на протяжении более чем 30 лет.

Актер много снимался в фильмах, чаще всего, играл роли второго плана. В частности, он исполнил роль директора магазина в комедии режиссера Франсиса Вебера "Игрушка" (1976 г.) и сыграл отца пропавшего подростка в картине "Папаши" (1983 г.) - в этих лентах режиссера Франсиса Вебера главную роль сыграл Пьер Ришар. Мишель Омон также снимался в "Невезучих" (1981 г.) и "Дублере" (2006 г.).

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже, учился в Парижской консерватории драматического искусства. Удостоен французского ордена "За заслуги". Три раза был номинирован на премию "Сезар".

Франция Мишель Омон

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