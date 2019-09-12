Археологи нашли на Сретенке фрагменты курительных трубок и баночку для помады

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в районе Сретенки археологи нашли фрагменты курительных трубок, баночку для помады и монеты XVIII–XIX веков. Об этом сообщил сайт мэра Москвы.

Комментируя результаты раскопок, глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов напомнил, что Сретенка до конца XVIII века считалась одной из главных улиц Москвы."Здесь жили торговцы и ремесленники, на Сретенке и в соседних переулках располагались лавки, аптеки, мастерские и заведения, популярные у москвичей. Если нужен был литейщик, скорняк, ветошник или плотник, то жители города отправлялись на Сретенку", — сказал чиновник.

Среди находок арехологов металлический складень с иконами, нательный и наперсный кресты, маленький керамический кувшин, железный навесной замок, две медные пуговицы, помадная баночка, латунная аптечная гирька и шесть частей керамических подсвечников первой половины XIX века.

Кроме того, были обнаружены больше 30 фрагментов чубуков курительных трубок - так называемых "турецких" трубок, местных копий импортных аналогов. В Москве они стали популярными после русско-турецких войн второй половины XVIII века и использовались до середины XIX века. Все найденные трубки были неоднократно использованы, многие - сломаны, возможно, при выбивании.