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Археологи впервые нашли под Астраханью античные геммы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Астраханской области впервые за историю региональной археологической школы при раскопках кургана "Богомольные пески" в детском погребении нашли пять античных гемм. Об этом сообщила пресс-служба областного Министерства культуры.

На каждой бусине из темного полупрозрачного стекла с обеих сторон вырезаны сцены из греческой мифологии - Персей с головой Медузы, Орфей, Геракл, Аполлон. Находка свидетельствует о крепких культурных и торговых связях сарматских племен с восточно-греческими и греко-персидскими колониями, считают ученые.

В министерстве находку назвали сенсацией для науки, поскольку в Нижнем Поволжье таких артефактов почти не находят. "Например, в Волгоградской области несколько лет назад была найдена лишь одна гемма", - говорится в сообщении.

Геммы войдут в экспозицию "Золото кочевников" в городском краеведческом музее.

Сотрудники Астраханского музея-заповедника продолжают их изучать, им помогут эксперты "Эрмитажа", где хранится одна из самых богатых в мире коллекций античной глиптики.

Астраханская область Астрахань Эрмитаж

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