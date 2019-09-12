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Участники "Квартета И" стали заслуженными артистами России

Участники "Квартета И" стали заслуженными артистами России
Актеры Александр Демидов и Леонид Барац (слева направо)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Участники квартета "И" Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит и Камиль Ларин получили звания заслуженных артистов России. Награды им вручил министр культуры Владимир Мединский на церемонии в Российском фонде культуры.

Кроме "Квартета И", такие же звания получили актриса МХТ имени Чехова Дарья Мороз, певица Ирина Понаровская и артистка балета Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш.

Звания "Заслуженный художник Российской Федерации" получили дизайнер Игорь Чапурин и художник-постановщик театра кукол имени Образцова Виктор Никоненко.

Кинорежиссер "Мосфильма" Андрей Малюков и артист-вокалист Государственного академического Большого театра России Владимир Маторин получили орден "Дружбы".

Художественный руководитель "Вивальди-оркестра" Светлана Безродная и артистка Малого театра Алефтина Евдокимова получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени наградили профессора ВГИКа Бориса Неменского и артиста ансамбля имени Игоря Моисеева Рудия Ходжояна.

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили артиста Московского театра имени Маяковского Расми Джабраилова, режиссера-постановщика этого же театра Юрия Иоффе и профессора Московской консерватории Ирину Коженову. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получил глава московского Союза писателей Владимир Бояринов.

Также на церемонии некоторые деятели культуры, в том числе актриса Ингеборга Дапкунайте, получили благодарственные письма и почетные грамоты президента России.

Квартет И Владимир Мединский Дарья Мороз Ирина Понаровская

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