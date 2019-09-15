Стали известны лауреаты театральной премии "Хрустальная Турандот"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Актер и худрук театра Олега Табакова Владимир Машков стал лауреатом первой театральной премии России "Хрустальная Турандот".

28-я церемония награждения впервые прошла в дворце Юсуповых музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье.

Спектакль "Рыцарь пламенеющего пестика" режиссера Деклана Доннеллана театра имени Пушкина стал лауреатом в номинации "Лучший спектакль".

Лучшей актрисой стала Галина Тюнина за роль Аркадиной в постановке "Чайка" Кирилла Пирогова. Лучшим актером стал Владимир Машков за роль Исаака Шварца в спектакле "Матросская тишина".

Статуэткой за лучшую режиссёрскую работу был отмечен Егор Перегудов за девятичасовой спектакль "Один день в Макондо", поставленный в Студии театрального искусства.

Лучшим художником стал Александр Боровский, создавший декорации к спектаклю "Бег" в МХТ имени Чехова.

Премию за лучший дебют получила Дарья Антонюк за роль Элизу Дулиттл в спектакле театра Олега Табакова "Моя прекрасная леди".

"Хрустальная Турандот" - первая негосударственная театральная премия, учрежденная в 1991 году. Премия носит имя принцессы Турандот, ставшей в России символом театральности.