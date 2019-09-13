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Минкультуры включило песни The Beatles, Queen и Гребенщикова в норматив школьника

Культурные нормативы по замыслу Мединского должны стать аналогом норм ГТО в спорте

Минкультуры включило песни The Beatles, Queen и Гребенщикова в норматив школьника
Участники группы The Beatles
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Композиции группы Queen "Bohemian Rhapsody" и the Beatles "All You Need is Love" Министерство культуры включило в списки произведений, рекомендуемых для изучения в старших классах в соответствии с культурными нормативами для школьника.

Рекомендуемые музыкальные, литературные и фольклорные произведения, спектакли, произведения живописи, архитектуры и кино сгруппированы по классам. Их списки включены в методические рекомендации, опубликованные на сайте министерства.

Кроме этих двух песен Beatles и Queen, ведомство рекомендует старшеклассникам послушать "Jailhouse rock" Элвиса Пресли, "Money" Pink Floyd, "Dancing Queen" ABBA, "Smells like teen spirit" Nirvana. Из отечественных песен в списке "Юнкера" Вертинского, песни Дунаевского из кинофильма "Веселые ребята", песни о Великой Отечественной войне, "Я не люблю" Высоцкого, "Марионетки" и "Солнечный остров" "Машины времени", "Перемен" группы "Кино" и "Скованные одной цепью" "Наутилуса Помпилиуса".

В списках для разных классов также много классики, есть композиция "Под небом голубым", которую исполнял Борис Гребенщиков, и рок-опера "Юнона и Авось".

В перечнях рекомендуемых произведений изобразительного искусства есть работы Вадима Сидура и Михаила Шемякина, среди архитектурных работ - "сталинский ампир" и парк "Зарядье".

Рекомендации содержат планы работы со школьниками по изучению произведений театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы и народной культуры и указания по проверке усвоения материала. Оценивать уровень выполнения нормативов будут по количеству посещений учреждений культуры, количеству прочитанных школьником произведений и степени сформированности компетенций. Участие в проекте должно быть добровольным.

В феврале 2019 года, объявляя о начале подготовки культурных нормативов, министр культуры Владимир Мединский называл их аналогом спортивных норм ГТО, "к которым все привыкли" и которым его собственные дети-школьники "стремятся соответствовать".

"За страшным словом "нормативы" скрывается хорошее, доброе, полезное и очень перспективное дело", - подчеркнул он.

Норматив предполагает, что "школьники должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько хороших фильмов в год, желательно отечественных", а затем - поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике", объяснил тогда Мединский.

Минкультуры Владимир Мединский Beatles Queen Элвис Пресли Борис Гребенщиков Машина времени

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