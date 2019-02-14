Для российских школьников разработают "культурный норматив"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры и Минпросвещения совместно разработают "культурный норматив" для российских школьников, в соответствии с которым дети должны будут посещать определенное количество выставок, театральных постановок и экскурсий в течение своей учёбы.

"Очень отрадно, что со стороны министерства культуры и лично Владимира Ростиславовича (Мединского, министра культуры - ИФ) мы получили очень правильное и очень важное для нас предложение - совместно начать разрабатывать "культурный норматив", - заявила журналистам глава министерства просвещения Ольга Васильевна на площадке российского инвестиционного форума в Сочи в четверг.

"Я сразу кавычу это словосочетание, но это именно те мероприятия, это цикл постоянных мероприятий, который будет способствовать воспитанию наших детей: их эстетического чувства, их любви к родине на основе знаний российской культуры, культуры народов России, региональной культуры", - добавила она.

По её словам, "в последние годы мы оставили без должного внимания культурное воспитание и обучение наших детей". "Это получилось в силу разных причин, и вы со мной согласитесь, что даже в школьных программах, школьных предметах и истории культуры, и оценке современной культуры отводится, к сожалению, незначительное время, хотелось бы больше", - сказала Васильева.

В свою очередь Мединский пояснил, что в рамках программы под условным названием "культурный норматив", которая будет разработана двумя ведомствами "каждый школьник на протяжении периода обучения (...) должен будет посетить определенное количество театральных постановок, определенное количество музеев и выставок, концертов классической музыки, познакомится с архитектурными памятниками и шедеврами и другими достижениями нашей культуры как в региональной части - в части своей малой родины, так и в части общей страны".

По его словам, "за этим страшным словом "норматив" скрывается хорошее, доброе, полезное и очень перспективное дело". "Вот есть спортивный норматив, к которому мы привыкли - ГТО. Много десятилетий он работал, он сейчас возрождается в российской школе, и я по примеру своих детей-школьников знаю, как стремятся они соответствовать этому нормативу, потому что он полезен, важен и помогает поступать в высшее учебное заведение",- сказал министр.

Вместе с тем, добавил он, по сути, работа в этом направлении уже ведётся на протяжении нескольких лет в рамках программы культурного школьного туризма, когда школьники из дальних регионов России приезжают в Петербург, Москву, города Золотого кольца и Поволжья, посещают театры, музеи. "В эти программы ежегодно вовлечены десятки и сотни тысяч школьников нашей страны", - отметил Мединский.

"А та (новая - ИФ) программа в случае ее реализации может охватить каждого",- подчеркнул он.

Министр добавил, что такой опыт уже есть в Пензе и Пензенской области, где у школьников есть "культурный дневник" как в печатной, так и в электронной версии, и дети, посещая по субботам фактически в рамках обязательных предметов музеи и театры, получают дополнительное серьезное культурное образование.

"Мы подумаем вместе с министерством просвещения, как технически это реализовать, как это популяризировать в наших регионах", - сказал Мединский.