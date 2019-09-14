Обладатель "Золотой маски" Алексей Франдетти представит в театре на Таганке мюзикл "Последние пять лет"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В московском театре на Таганке состоится российская премьера спектакля о жизни композитора Джейсона Роберта Брауна "Последние пять лет", режиссером которого стал двукратный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти.

"Последние пять лет" - это история, основанная на личной драме композитора мюзикла, обладателя премии "Тони" Джейсона Роберта Брауна... Зрители смогут посмотреть на знакомые ситуации со стороны и понять, что же может разрушить идеальные на первый взгляд отношения", - рассказывает режиссер Франдетти, которого цитирует пресс-служба театра.

Премьерные показы состоятся 14 и 15 сентября.

Голливудская экранизация мюзикла с Анной Кендрик и Джереми Джорданом была отмечена специальной премией кинофестиваля Майкла Мура Traverse City Film Festival.

Мюзикл станет второй постановкой Франдетти в "Таганке", уточнили в пресс-службе. В 2017 году его "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" получил три премии "Золотая маска".

"В спектакле "Последние пять лет" сыграют актриса Театра на Таганке Марфа Кольцова и Павел Левкин, исполнявший ведущие партии в мюзиклах "Красавица и чудовище", "Приведение" и "Золушка". Живую музыку исполнит ансамбль из шести музыкантов", - добавили в сообщении.

"С режиссером было прекрасно работать. Он прекрасный, эмоциональный человек. Неважно какой тематики он делает спектакли, получается праздник. Это всегда ярко, красочно, он все время что-то задумывает. Мне очень нравится его театральная позиция. Хотелось бы, конечно, ещё с ним поработать", - сказала журналистам исполнительница главной роли Марфа Кольцова.

"Здесь такой непростой материал и в вокальном, и в актёрском смысле, но это действительно была громадная работа и высокая планка. И поэтому, не знаю, сейчас я уже, наверное, свыкся с мыслью, как это все собрали и победили материал, но казалось это невыполнимым", - сказал журналистам исполнитель роли Брауна Павел Левкин.

Он отметил, что благодаря музыке, которая "создаётся и даёт в определённом моменте определенную эмоцию и возникают "качели", так как повествование моего персонажа и Марфы идёт с разных концов".