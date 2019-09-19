У учредителя Мурманского морского пароходства изъяли полотна Рериха и Айвазовского

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Во время обысков у члена совета директоров и учредителя ПАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) найдены полотна Николая Рериха и Ивана Айвазовского.

"В ходе обысков изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха, одна из которых - "Поморяне. Вечер" - в 2009 году оценивалась около $2,5-3 млн, картина Ивана Айвазовского "У берега Капри". Также изъяты документы по деятельности оффшорных компаний", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. Обыски проходили в московском представительстве ММП и по месту жительства фигуранта.

Там отметили, что обвиняемому инкриминируется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Он доставлен в Мурманск по месту совершения преступления. В четверг судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании обвиняемому меры пресечения.

Полмиллиарда на личные цели

Как сообщалось, учредитель ММП был задержан в среду. "Установлено, что руководством и правлением ПАО "Мурманское морское пароходство" в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота ПАО "ММП" на общую сумму более 580 млн рублей. Денежные средства расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ПАО "ММП", - сообщала пресс-служба СК РФ.

Отмечалось, что эти действия привели к существенным негативным последствиям, в том числе к формированию задолженности по заработной плате на сумму более 100 млн рублей и невыплате налогов на сумму более 88 млн рублей.

3 сентября в Мурманске был задержан и помещен в изолятор временного содержания бывший генеральный директор ММП Алексей Глазунов. Он занимал пост с февраля по июль текущего года. Бывший глава ММП был задержан в рамках расследования уголовного дела о сокрытии денег от налоговых органов и невыплате зарплаты.

Ранее суд оштрафовал на 200 тыс. рублей акционера и бывшего генерального директора ММП Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы.

Брынцев занимал пост гендиректора ММП с октября 2017 по февраль 2019 года. После в ММП дважды произошла смена генерального директора.

Проблемы с долгами

ММП испытывает трудности с финансированием с тех пор, как в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с задолженностью по заработной плате. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" в июле руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов, сумма задолженности достигла 50 млн рублей перед сотней сотрудников.

14 августа пресс-служба СКР сообщила, что в отношении одного из бывших гендиректоров ММП, фамилия которого не раскрывалась, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере). По версии следствия, экс-руководитель пароходства скрыл от налоговой более 88 млн рублей, которые перечислил контрагентам.

Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ПАО "Мурманское морское пароходство", список заявителей насчитывает 19 юридических лиц.

В начале 2019 года на аукционах в США и Великобритании были проданы теплоход "Поморье" и сухогруз "Кузьма Минин". 15 февраля пароходство продало за 150 млн рублей танкер "Варзуга". Летом на аукционе в Литве за 5 млн евро было продано судно "Иван Лопатин". Кроме того, в декабре прошлого года руководство ММП приняло решение о прекращении деятельности базы отдыха "Арктика", в марте этого года - обособленного подразделения ММП в Архангельске "БЭРНК".

По данным Российского профсоюза моряков, в июне и июле текущего года ММП продало балкеры "Виктор Ткачев" и "Петр Великий" после их стоянки в порту Абиджан (Кот-д'Ивуар) с августа 2018 года и в порту Шаньхайгуань (Китай) с февраля 2018 года соответственно. В профсоюзе не исключают, что также на продажу будут выставлены суда "Заполярье", "Северная земля", стоящие в Испании, и "Хатанга" - в Польше.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 29,99% акций компании владеет Николай Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему ООО "Арктические технологии" (Москва). Пакет в 0,91% - у АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - у экс-гендиректора ММП Александра Брынцева.