Christie's представит в Москве полотна Рериха и Айвазовского

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ключевые лоты торгов аукциона "Шедевры русского искусства" Christie's, среди которых работы Николая Рериха, Ивана Айвазовского и Николая Фешина, представят на выставке в Москве с 8 по 10 ноября.

"Всего в этом сезоне на аукционе будут представлены 350 лотов. В этот раз больше декоративно-прикладного искусства, это связано с тем, что мы получили знаковые коллекции предметов", - сказала соглава аукциона Christie's Маргарита Оганесян.

Одним из самых интересных лотов стало полотно Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо".

"Выставляемый на торги портрет - один из редчайших шедевров Фешина, написанных им во время казанского периода его творчества, он происходит из семьи художника. Картина предлагается на продажу впервые с момента своего создания. Она оценена экспертами аукционного дома в 2-3 млн фунтов стерлингов", - сообщила Оганесян.

К топ-лотам аукциона эксперты отнесли картину Рериха "Ярилины зовы", которую оценили в 1,5-2 млн фунтов стерлингов. Она была написана в Карелии, где Рерих жил с семьей по рекомендации врачей вплоть до отъезда в Лондон в 1918 году и последующей эмиграции в Америку. Творчество Рериха также представлено на предстоящих торгах картиной 1918 года под названием "Святой Меркурий Смоленский" (оценка: 200 тыс. - 300 тыс. фунтов стерлингов).

Еще один лот - работа Айвазовского "Искья на закате" 1873 года, на которой художник изобразил одно из своих любимых мест - Неаполитанский залив с видом на остров Искья (оценка: 300 тыс. - 500 тыс. фунтов стерлингов).

Кроме того, на торги выставят работы "Сухостой" Ивана Шишкина (оценка: 700 тыс. - 900 тыс. фунтов стерлингов), "Белые пионы" Натальи Гончаровой (оценка: 250 тыс. - 350 тыс. фунтов стерлингов).

К числу ключевых лотов секции живописи также относятся: "Иерусалим" Константина Горбатова 1935 года, "Сражение на Кацбахе, 26 августа 1813 года" Франца Рубо 1914 года, "Пионы" Александра Герасимова 1931 года, 18 открыток издательства "Сегодняшний Лубок" с иллюстрациями Казимира Малевича на стихи Владимира Маяковского (оценка: 30 тыс. - 50 тыс. фунтов), "Развалины смотровой башни близ Изборска" Дмитрия Плавинского 1973 года и обширная подборка офортов художника.

В секции русского декоративно-прикладного искусства представлены редкие работы Фаберже из европейского собрания: украшения, шкатулки, фигурки из камня и портсигары, в разное время принадлежавшие императорской семье и известным аристократическим домам России и Европы. Ещё один лот - фарфоровая ваза эпохи правления Николая I, созданная мастерами Императорского фарфорового завода приблизительно в 1850 году и расписанная по мотивам работы Эрнеста Готлиба Боссе. Она является редким экземпляром фарфоровых изделий, украшенных позолотой трех цветов, ее эксперты аукционного дома оценили в 600 тыс. - 800 тыс. фунтов стерлингов.

Аукцион Christie's пройдет 25 ноября в Лондоне.