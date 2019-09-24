"Дылда" Балагова будет представлять Россию на "Оскаре"

Фото: "Нон-стоп продакшн"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Фильм Кантемира Балагова "Дылда" будет выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе компании "Нон-стоп продакшн", которая занималась производством картины, Анна Васильева.

"Да, фильм Кантемира будет выдвинут от России на премию "Оскар", - сказала Васильева.

Решение о том, какой фильм будет представлять Россию в номинации "лучший фильм на иностранном языке", было принято на заседании Российского оскаровского комитета, которое прошло во вторник.

Продюсер "Дылды" Александр Роднянский выразил благодарность российскому оскаровскому комитету "за оказанное доверие".

"У "Дылды" есть международное признание, два приза Каннского кинофестиваля, очень удачная и насыщенная фестивальная жизнь фильма, высокие оценки международной прессы и кинокритического сообщества. Кроме того, это единственный российский фильм из поданных на рассмотрение в этом году, который выйдет в американский прокат - его выпустит компания Kino Lorber в начале 2020 года. Так что, есть все шансы побороться, чем мы и займемся", - сказал Роднянский, слова которого приводит пресс-служба кинокомпании "Нон-стоп продакшн", занимавшейся производством картины.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после фронта пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI - международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

"Дылда" - второй полнометражный фильм молодого режиссера Балагова, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первая картина "Теснота" в 2017 году была показана также в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где была отмечена призом FIPRESCI.