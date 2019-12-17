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"Дылда" Балагова попала в шорт-лист премии "Оскар"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Фильм Кантемира Балагова "Дылда" вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар", кроме него на награду претендуют кинокартины еще из девяти стран.

Фильм Балагова был выдвинут на премию в номинации "Лучший иностранный фильм" российским оскаровским комитетом в сентябре.

В список десяти претендентов на награду также вошли: фильм "Боль и слава" испанского режиссера Педро Альмодовара, "Паразиты" (Южная Корея, режиссер - Пон Чжун Хо), "Отверженные" (Франция, режиссер - Ладж Ли), "Раскрашенная птица" (Чехия, режиссер - Вацлав Маргоул), "Правда и справедливость" (Эстония, режиссер - Танел Тоом), "Атлантика" (Сенегал, режиссер - Мати Диоп), "Те, кто остался" (Венгрия, режиссер - Барнабаш Тот), "Страна меда" (Северная Македония, режиссеры - Тамара Котевска и Любомир Стефанов) и "Тело Христово" (Польша, режиссер - Ян Комаса).

Список номинантов премии огласят 13 января. Победителям вручат награду 9 февраля на 92-й церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе.

На главный приз, по правилам киноакадемии, может претендовать картина, снятая за пределами США с преимущественно неанглоязычными диалогами. Хронометраж фильма должен быть не менее 40 минут.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI - международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

"Дылда" - второй полнометражный фильм молодого режиссера Балагова, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первая картина "Теснота" в 2017 году была показана в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где была отмечена призом FIPRESCI.

Оскар Дылда Кантемир Балагов

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