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Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры

Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село". В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов, в том числе из Китая, при посещении музея, так как из-за них туристы из России не всегда могут попасть в музей-заповедник и Екатерининский дворец.

"Минкультуры России категорически возражает против появившихся заголовков и статей в СМИ, согласно которым ведомство якобы "хочет ограничить число китайских туристов в "Царском селе"... Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов. Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющими страну - стратегический партнер РФ являются желанными гостями в музее. Именно поэтому нужно сделать все, чтобы и российские туристы имели доступ к собственному культурному наследию, и гости из Китая не стояли в очереди, время ожидания в которой на сегодняшний день составляет до 4 часов", - говорится в сообщении ведомства.

Манилова поручила департаменту музеев и директору музея-заповедника "Царское село" подготовить ряд мер, направленных на урегулирование туристического потока при посещении музея. По её словам, необходимо создать систему, согласно которой для зарубежных граждан будут выделены определенные дни посещения. Это будет способствовать улучшению доступа российских туристов в Екатерининский дворец.

Минкульт Китай Царское Село

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