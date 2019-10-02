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Псковский кремль с декабря разрешит сторонним экскурсоводам работать только за плату

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - С 1 декабря экскурсоводы, которые не работают в Псково-Изборском музее-заповеднике, смогут проводить экскурсии в Псковском кремле только за плату, сообщила пресс-службе учреждения. Там обратили внимание, что туризм - это прежде всего экономика.

За право провести по кремлю группу до пяти человек придется платить 200 рублей, от шести до десяти человек - 500 рублей, от 11 до 20 человек - 700 рублей, более 20 человек - 1000 рублей. Вносить оплату нужно будет в башне Святых ворот администратору по контролю экскурсионного потока, который будет выдавать кассовый чек и разовую нагрудную наклейку для гида. Войти в музей с 1 декабря можно будет только через эту башню, выйти - через центральные ворота кремля.

Если сотрудники музея обнаружат неофициальную неоплаченную экскурсию, они будут ее прерывать.

Новые правила касаются только организованных экскурсионных групп, паломникам предложат другие условия, добавили в пресс-службе.

В музее считают, что на туризме должны зарабатывать местные жители и что памятники культурного наследия должны содержаться в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии и что с этим согласны в большинстве стран мира.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь с января запретил экскурсии сторонним гидам. Право водить группы осталось только у сотрудников монастырской экскурсионной службы. Рекомендованная сумма пожертвования для туристов - 2000 рублей.

Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник был образован в марте 2019 года по решению администрации Псковской области. В него вошли Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск".

Псков Псковская область Изборск

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