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Работы Матисса, Кандинского и Колдера покажут на выставке в Пушкинском музее

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Выставка "Восточный джаз / East West Jazz", на которой будут представлены работы из коллекции парижского Центра Помпиду, пройдет в ГМИИ имени Пушкина с 1 октября по 15 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Посетители выставки увидят более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания Александра Клячина и более двух десятков полотен послевоенной абстрактной живописи, собранных швейцарским коллекционером Жаном Клодом Гандюром. Экспозицию дополнят произведения искусства из собраний ГМИИ им. Пушкина и парижского Центра Помпиду - Музея современного искусства - Центра промышленного дизайна, а кураторы выставки расскажут о взаимодействии восточной и западной культур.

На выставке будут представлены работы Анри Матисса, Василия Кандинского, Александра Колдера, Виктора Вазарели и других художников.

ГМИИ имени Пушкина Анри Матисс Василий Кандинский Александр Колдер

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