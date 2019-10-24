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Дом Sotheby's покажет в Москве картины Клюна и Юона за месяц до аукциона

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Аукционный дом Sotheby's проведет в Москве выставку лотов ноябрьских торгов в Лондоне. Она пройдет 25 и 26 октября в Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева. Там будут представлены работы Ивана Клюна, Константина Юона, Федора Бронникова, Петра Кончаловского и других русских художников.

Объявляя о выставке, глава аукциона русской живописи Sotheby's в Лондоне Рето Барметтлер назвал самым интересным лотом картину "Сферический супрематизм" авангардиста Клюна и назвал ее работой музейного уровня.

Работы Клюна редко попадают на рынок искусства, большинство из них находятся в Третьяковской галерее и в музее современного искусства в Салониках. Выставленная картина, возможно, единственная работа Клюна, оказавшаяся в частном собрании, ее появление на торгах будет важным событием, сказал представитель аукционного дома.

"Это связано с тем, что в конце 60-х годов его работы купил коллекционер русского авангарда Георгий Костаки, который, когда уезжал из СССР, оставил большую часть коллекции Третьяковской галерее. Это одна из немногих работ, которая не попала в коллекцию музеев", - сообщил Барметтлер.

"Сферический супрематизм" был впервые продан на аукционе Sotheby's в 1983 году за 220 000 фунтов стерлингов. Сейчас ее выставят с эстимейтом в 2,5 млн - 3,5 млн фунтов. Торги пройдут в Лондоне 26 ноября.

Также в Москве покажут картину Юона "Древний град Углич", которую до недавнего времени знали только по черно-белой фотографии из архива художника. Ее предварительная оценка составила 600 000 - 800 000 фунтов стерлингов.

В экспозицию также войдут "Гимн пифагорейцев восходящему солнцу" Федора Бронникова (эстимейт 300 000 - 500 000фунтов стерлингов), "Натюрморт с кувшином и иконой" и "Фруктовый сад" Михаила Ларионова (1,2 - 1,8 млн фунтов стерлингов), "Портрет художника Леонарда Бунатьяна" Петра Кончаловского, "Два букета" и "Портрет Фаризет Гилельс" Роберта Фалька, "Дети" Бориса Григорьева.

Еще в музее Щусева покажут кулон-снежинку Фаберже из горного хрусталя, украшенный бриллиантами, и другие произведения русского декоративно-прикладного искусства.

Sotheby's Лондон Москва Константин Юон Роберт Фальк Петр Кончаловский Фаберже Иван Клюн

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