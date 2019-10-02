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Посетителей в костюмах леших и кикимор 26 октября пустят в Дарвиновский музей бесплатно

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - 26 октября в Дарвиновском музее в Москве пройдет День Лешего. Посетителей в костюмах лешего, кикимор и другой лесной нечисти в этот день пустят в музей бесплатно, пообещали в пресс-службе организации.

Мероприятие приурочено к "ночи на Ерофея", которая в 2019 году отмечается на 17 октября. В эту ночь, когда вплотную подступали холода, крестьяне не ходили в лес, так как там в последний раз до весны дурили лешие, обходя свои владения, пугая птиц и зверей, вырывая с корнем деревья.

В программе праздника игры, познавательные занятия, мастер-классы, общение с живыми насекомыми, шоу-лекция о хищных растениях, квест-охота за сказками. В залах будут аниматоры в костюмах водяных, леших и кикимор. Игра "Медвежья правда" развеет мифы о медведях, участники игры "Грибное лукошко" научатся отличать съедобные грибы от несъедобных, а игры "О ком сказка сказывается?"- о том, кого из животных боялись, а кого почитали наши предки.

Участникам занятия "Лесные обитатели" расскажут о тропических лесах, "куда еще не ступала нога лешего" и дадут подержать в руках мадагаскарских тараканов, палочников и бабочек.

Москва Дарвиновский музей

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