Самарский зоопарк дает зуб за имя для крокодилового каймана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Самарский зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша крокодилового каймана, которому 10 октября исполнится год. Об этом учреждение сообщило во "ВКонтакте".

Победителю пообещали приз - зуб нильского крокодила, а также фотосессию с именинником. Награждение состоится 10 октября в 14:00.

Среди предложенных вариантов имени уже есть Гена, Пафнутий, Игорь, Нильс и Кирюша.

Год назад крокодиловые кайманы Тотоша и Кокоша после четырехлетнего перерыва стали родителями 12 крокодильчиков.