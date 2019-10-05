В Тбилиси похоронили композитора Гия Канчели

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Композитор Гия Канчели в субботу был похоронен в Тбилиси на территории Дидубийского пантеона писателей и общественных деятелей Грузии.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", проститься с композитором в грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели, где проходила гражданская панихида, пришли тысячи людей, включая членов правительства Грузии и известных общественных деятелей.

Среди пришедших проститься с композитором был и актер Вахтанг Кикабидзе, сыгравший главные роли в фильмах "Мимино" и "Не горюй", музыку к которым написал Канчели.

Гроб с телом покойного выносили из театра под аплодисменты.

Гия Канчели скончался 2 октября в возрасте 84 лет.