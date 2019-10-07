Поиск

"Дылда" Балагова вошла в лонг-лист премии "Оскар"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Фильм режиссёра Кантемира Балагова "Дылда" попал в лонг-лист премии киноакадемии "Оскар", кроме него на попадание в шорт-лист претендуют ещё 92 страны, сообщили организаторы премии.

"Девяносто три страны представили фильмы для рассмотрения в категории "Международный художественный фильм" на 92-й премии Оскар. Впервые заявки подали Гана, Нигерия и Узбекистан", - говорится в сообщении киноакадемии.

В лонг-лист кинопремии вошёл фильм режиссера Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый российским оскаровским комитетом.

На главный приз, по правилам киноакадемии, может претендовать картина, снятая за пределами США с преимущественно неанглоязычными диалогами. Хронометраж фильма должен быть не менее 40 минут.

Также ранее совет Академии проголосовал за переименование категории "Фильмы на иностранных языках" в "Международный художественный фильм" и расширение шорт-листа с 9 до 10 фильмов.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после фронта пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI - международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

"Дылда" - второй полнометражный фильм молодого режиссера Балагова, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первая картина "Теснота" в 2017 году была показана также в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где была отмечена призом FIPRESCI.

Кантемир Балагов Оскар

Новости

Сборы российских фильмов в 2019 году сократились на 20%

Сборы российских фильмов в 2019 году сократились на 20%

Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге

Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге

Первый канал изменил правила голосования в шоу "Голос"

Пятилетний мальчик прыгнул с зонтом с балкона после просмотра мультиков

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Умер Карел Готт

Умер Карел Готт
Умершие знаменитости

Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели

Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели

Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

На пост худрука "Ленкома" предложили кандидатуру Марка Варшавера

На пост худрука "Ленкома" предложили кандидатуру Марка Варшавера
Дело Павла Устинова

Константин Райкин возмутился обвинительным приговором актеру Устинову

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');