"Дылда" Балагова вошла в лонг-лист премии "Оскар"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Фильм режиссёра Кантемира Балагова "Дылда" попал в лонг-лист премии киноакадемии "Оскар", кроме него на попадание в шорт-лист претендуют ещё 92 страны, сообщили организаторы премии.

"Девяносто три страны представили фильмы для рассмотрения в категории "Международный художественный фильм" на 92-й премии Оскар. Впервые заявки подали Гана, Нигерия и Узбекистан", - говорится в сообщении киноакадемии.

В лонг-лист кинопремии вошёл фильм режиссера Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый российским оскаровским комитетом.

На главный приз, по правилам киноакадемии, может претендовать картина, снятая за пределами США с преимущественно неанглоязычными диалогами. Хронометраж фильма должен быть не менее 40 минут.

Также ранее совет Академии проголосовал за переименование категории "Фильмы на иностранных языках" в "Международный художественный фильм" и расширение шорт-листа с 9 до 10 фильмов.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после фронта пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI - международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

"Дылда" - второй полнометражный фильм молодого режиссера Балагова, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первая картина "Теснота" в 2017 году была показана также в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где была отмечена призом FIPRESCI.