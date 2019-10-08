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Что случилось этой ночью: вторник, 8 октября

Возможный выход США из Договора по открытому небу, приостановка работы Первого комитета ГА ООН, начало волны губернаторских отставок во второй половине октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу. Такую возможность в письме обозначил председатель палаты представителей. Он напомнил, что Договор позволяет США и союзникам контролировать развертывание российских вооруженных сил.

- Работа Первого комитета ГА ООН приостановлена из-за проблем с визами у российской делегации. Комитет начнет работу не раньше 17:00 вторника. Запуск работы правового комитета также отложен из-за проблем с визами у иранской делегации.

- Турецкие военные обстреляли курдов. Мишенью ударов на севере страны стали ополченцы и бойцы оппозиционных Сирийских демократических сил, основной ударной частью которых являются курдские отряды народной самообороны.

- "Ъ" сообщил о начале губернаторских отставок во второй половине октября. Наиболее высокая вероятность отставки - у глав ХМАО, ЕАО, Пензенской области. Среди возможных кандидатов на отставку также называют губернаторов Камчатки, Чувашии, Калужской и Архангельской областей.

- В Сбербанке заявили о 5000 жертвах утечки данных. Отмечается, что "значительное количество являются устаревшими и неактивными". Ранее сообщалось об утечке данных о 200 держателях кредитных карт.

- "Дылда" Балагова вошла в лонг-лист премии "Оскар". Кроме него на попадание в шорт-лист претендуют ещё 92 страны.

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