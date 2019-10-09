Отреставрированную усадьбу в Леонтьевском переулке передадут иностранным дипломатам

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Москве за четыре года отреставрировали особняк усадьбы Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке. Его передадут для размещения посольства, сказал архитектор главного управления по обслуживанию дипкорпуса (ГлавУпДК) при МИД России Алексей Очнев. Посольство какой страны это будет, пока неясно, переговоры еще продолжаются, уточнил он.

В здании 1883 года постройки сохранились интерьеры в парадных помещениях - столовой, бальном зале и рояльной гостиной. В работе над интерьерами в свое время участвовали архитекторы Александр Каминский, Федор Шехтель и Адольф Эрихсон.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, здание комплексно отреставрировали впервые. За это время там провели новые коммуникации и сети.

В ведении МИД находится больше 150 московских особняков, большинство из них являются объектами культурного наследия, во многих сейчас находятся иностранные посольства.

Емельянов отметил, что за первые девять месяцев в Москве отреставрировали 132 объекта культурного наследия, что на 10% больше, сем за аналогичный период прошлого года.

Здание в Леонтьевском переулке архитектор Каминский построил для купчихи Каратаевой в стиле эклектики. В начале 1890-х годов здание выкупил Викула Морозов, и там поселился его сын Иван с семьей. Шехтеля пригласили перестроить здание. Он оставил дому внешний декор и убранство парадной лестницы от Каминского, но придумал новые интерьеры для парадных помещений в разных стилях. В 1905 году архитектор Эрихсон заново отделал лестницу особняка в стиле модерн.

После революции в здании располагалось посольство Германии. Во время войны в нем разместилось Совинформбюро, а после войны - посольство ГДР, затем посольство Кубы и коммерческие организации.