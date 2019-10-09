Поиск

Отреставрированную усадьбу в Леонтьевском переулке передадут иностранным дипломатам

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Москве за четыре года отреставрировали особняк усадьбы Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке. Его передадут для размещения посольства, сказал архитектор главного управления по обслуживанию дипкорпуса (ГлавУпДК) при МИД России Алексей Очнев. Посольство какой страны это будет, пока неясно, переговоры еще продолжаются, уточнил он.

В здании 1883 года постройки сохранились интерьеры в парадных помещениях - столовой, бальном зале и рояльной гостиной. В работе над интерьерами в свое время участвовали архитекторы Александр Каминский, Федор Шехтель и Адольф Эрихсон.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, здание комплексно отреставрировали впервые. За это время там провели новые коммуникации и сети.

В ведении МИД находится больше 150 московских особняков, большинство из них являются объектами культурного наследия, во многих сейчас находятся иностранные посольства.

Емельянов отметил, что за первые девять месяцев в Москве отреставрировали 132 объекта культурного наследия, что на 10% больше, сем за аналогичный период прошлого года.

Здание в Леонтьевском переулке архитектор Каминский построил для купчихи Каратаевой в стиле эклектики. В начале 1890-х годов здание выкупил Викула Морозов, и там поселился его сын Иван с семьей. Шехтеля пригласили перестроить здание. Он оставил дому внешний декор и убранство парадной лестницы от Каминского, но придумал новые интерьеры для парадных помещений в разных стилях. В 1905 году архитектор Эрихсон заново отделал лестницу особняка в стиле модерн.

После революции в здании располагалось посольство Германии. Во время войны в нем разместилось Совинформбюро, а после войны - посольство ГДР, затем посольство Кубы и коммерческие организации.

Москва МИД Викула Морозов Федор Шехтель Мосгорнаследие Александр Каминский Адольф Эрихсон

Новости

Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии"

Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии"

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

"Дылда" Балагова вошла в лонг-лист премии "Оскар"

Сборы российских фильмов в 2019 году сократились на 20%

Сборы российских фильмов в 2019 году сократились на 20%

Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге

Художник Покрас Лампас восстановил свою работу в Екатеринбурге

Первый канал изменил правила голосования в шоу "Голос"

Пятилетний мальчик прыгнул с зонтом с балкона после просмотра мультиков

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

Умер Карел Готт

Умер Карел Готт
Умершие знаменитости

Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели

Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза" Гия Канчели
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');