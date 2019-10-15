Выставка к 175-летию Поленова открылась в Третьяковской галерее

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Москве в Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка "Василий Поленов", посвященная 175-летию со дня рождения живописца, сообщила во вторник пресс-служба правительства Тульской области.

Как отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, "это светлая, лиричная, необычная выставка, очень важна для понимания развития русской живописи".

Одним из организаторов выставки стал тульский музей "Поленово".

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что музей-заповедник В.Д.Поленова – это гордость, одна из жемчужин России.

"Многие годы там удается сохранять неповторимую атмосферу жизни и творчества художника", - сказал глава региона.

Выставка представит все жанровое разнообразие творчества Василия Поленова: пейзаж, портрет, историческую живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.

Впервые в Москве будет показано монументальное полотно "Христос и грешница", предоставленное Государственным Русским музеем в Петербурге.

В составе экспозиции - более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний. Около 80 работ художника представлено из тульского музея-заповедника В.Д.Поленова, среди которых известные "Золотая осень", "Осень в Абрамцеве". Специально для выставки музей предоставил точную копию светового театра-диорамы "Путешествие вокруг света".

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д.Поленова находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов – русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. Скончался 18 июля 1927 года в своей усадьбе под Тулой и был похоронен на сельском кладбище в селе Бехово на крутом берегу Оки, где он так часто любил рисовать этюды. Картины Поленова представлены во многих музеях мира.