На выставке Поленова в Третьяковке обнаружена картина из музея в Грозном

На выставке Василия Поленова в Третьяковской галерее Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На выставке к 175-летию художника Василия Поленова в Третьяковской галерее обнаружилась работа его ученика, принадлежащая Национальному музею Чеченской республики в Грозном; картина будет передана в региональную галерею по согласованию с Министерством культуры, сообщили в пресс-службе Третьяковки.

"По информации, опубликованной в соцсетях и ряде СМИ, в состав выставки Василия Поленова, проходящей в Третьяковской галерее, в разделе "В.Д. Поленов в кругу учеников" была включена картина ученика Поленова Александра Головина, которая могла ранее принадлежать Национальному музею Чеченской Республики в городе Грозный", - говорится на сайте Третьяковской галереи.

После получения этой информации картину "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" сразу же сняли с выставки, отправили в запасник, а сотрудники Третьяковки начали технико-технологические исследования и изучение архивов. Они также связались с последним владельцем картины и Институтом реставрации имени Грабаря, который в 1961 году проводил выездную реставрацию картины. Третьяковка попросила чеченский музей помочь с установлением истины, но все его архивы сгорели во время военных действий, так что документов по этой картине нет.

Инвентарных номеров Национального музея Чечни на обороте холста и подрамнике не нашли, но с учетом публикации картины Головина в 1987 году как принадлежащей собранию музея в Грозном и свидетельств очевидцев, можно с высокой долей вероятности утверждать, что произведение ученика Поленова принадлежит собранию музея в Грозном.

По данным Третьяковки, настоящий владелец картины письменно подтвердил свое желание передать картину музею в Чечне. "Государственная Третьяковская галерея, согласовав этот вопрос с Министерством культуры РФ, готова немедленно организовать передачу картины", - говорится в сообщении.

В составе экспозиции "Василий Поленов" в Третьяковской галерее, открывшейся 17 октября в здании на Крымском валу, более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний. Около 80 работ художника представлено из тульского музея-заповедника Поленова, среди которых известные "Золотая осень", "Осень в Абрамцеве". Специально для выставки музей предоставил точную копию светового театра-диорамы "Путешествие вокруг света".

Выставка продлится до 16 февраля будущего года.