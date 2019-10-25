Роскомнадзор опубликовал экспертизу о губительности творчества Егора Крида для самосознания

Он отрицает семейные ценности, его выступления вызывают стресс и тормозят развитие интеллекта, детям нельзя его слушать, считают эксперты

Певец Егор Крид Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Творчество певца Егора Крида (Булаткина) направлено на отрицание семейных ценностей, а это "равносильно убийству русского самосознания, а значит, всего народа". Информацию о его выступлениях нужно запретить для несовершеннолетних, говорится в экспертизе, опубликованной на сайте "Роскомнадзора".

Клипы, записи выступлений и тексты песен Крида анализировали эксперты межрегиональной общественной организации "Национальный совет социальной информации". В их отчете содержится также анализ истории рэпа и хип-хопа. Все три эксперта аккредитованы Роскомнадзором, и их стаж экспертной деятельности превышает год.

"Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению NewAge, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской. Такой вывод подтверждается утверждениями о рэпе как идеологическом оружии сатанизма в книге Четвериковой О.Н. "Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России"", - говорится в документе.

"Итак, Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи", - пишут эксперты.

Они считают, что Крид отрицает семейные ценности, значит, его творчество вредно для несовершеннолетних. Медиасреда его выступлений "является деструктивным информационным пространством, провоцирующим проституированное поведение детей и подростков", говорится в отчете. Также эта медиасреда приводит слушателей всех возрастов в стресс, блокирующий развитие интеллекта, и пагубно воздействует на способность мыслить логически, "что способствует разрушению традиционных ценностей, преемственности поколений и разрушению государственных устоев".

Художественной ценности его песни не представляют и не способствуют развитию интеллекта. Также эксперты отметили, что они должны быть маркированы как "18+". Информация о его выступлениях также вредна для несовершеннолетних и рекламу его концертов также следует маркировать "18+".

В Роскомнадзоре "Интерфаксу" объяснили, что эта служба проводит аккредитацию экспертов, определяющих вредность информации для детей, и обязана публиковать их выводы.

После аккредитации эксперты работают сами, по заказам сторонних организаций и за их деньги, а Роскомнадзор не участвует в назначении проверок и их проведении. С вопросами о заказчике исследования творчества Крида ведомство посоветовало обратиться в экспертную организацию.

Ранее стало известно, что Тюменский родительский комитет призвал не допустить выступления Крида в городе 19 ноября и назвал его творчество аморальным.

В сентябре 2018 года организаторы отменили концерт Крида в Махачкале после угроз в адрес музыканта в соцсетях. Противники выступления указывали, что творчество музыканта противоречит канонам ислама