Следственный комитет Белоруссии проверит деятельность Егора Крида после скандального видеоклипа

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету проверить деятельность певца Егора Крида на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений.

"Генеральная прокуратура в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявила информацию, которая требовала проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства. В сети размещен клип певца Егора Крида, в котором тот появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма "Иди и смотри", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"Дизайнеры, разработавшие такое изображение, использовали афишу фильма, причем дорисовали портрету главного героя татуировку и пирсинг, а также надпись "Маркировка дистанции", - заявили в Генпрокуратуре.

Согласно сообщению, "демонстрация клипа вызвала широкий общественный резонанс и получила негативную оценку в различных социальных сетях и мессенджерах".

"Генеральная прокуратура предложила Следственному комитету исследовать изложенные обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры.

Фильм Элема Климова "Иди и смотри" вышел на советские экраны в 1985 году, в нем рассказывалось об акции нацистских карателей в 1943 году, которые сожгли всех жителей одной из белорусских деревень.