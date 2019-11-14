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Дело репетитора по музыке, истязавшего ученицу, дошло до суда

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Москве следователи СКР завершили расследование дела 23-летнего репетитора по музыке, которого обвиняют в избиении и оскорблении восьмилетней ученицы. Его будут судить за истязание заведомо несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Репетитор приходил к ученице домой дважды в неделю с ноября 2018 года и учил ее играть на пианино. Следствие установило, что на одном из уроков он не раз бил ее и применял физическую силу, причиняя ей физические и нравственные страдания.

На предварительном следствии преподаватель подтвердил, что проявлял грубость к ребенку и применял силу в воспитательных и учебных целях.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Подозреваемого - студента Московской консерватории - задержали в апреле после того, как родители решили поставить у фортепиано скрытую камеру. На распространившейся в сети видеозаписи видно, что преподаватель ругает девочку за плохую игру, пинает ногой, хватает за руки и бьет по голове.

Москва СКР консерватория

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