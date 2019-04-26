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В Москве задержали репетитора по музыке, избивавшего восьмилетнюю ученицу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Следствие в Москве просит арестовать репетитора по музыке, которого подозревают в избиении своей ученицы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в столичном главке СК.

Сообщается, что 23-летний преподаватель во время уроков музыки систематически бил и применял физическую силу к восьмилетней девочке, а также оскорблял ее. На допросе мужчина признал, что был груб с ребенком, пояснив, что преследовал исключительно воспитательные цели.

Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. В СК добавили, что репетитора проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям в Москве.

Москва

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