Выставка Шагала открылась в "Новом Иерусалиме"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Выставка работ русского художника Марка Шагала открылась в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в пятницу, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

На церемонии присутствовали глава Подмосковья Андрей Воробьев и внучки художника - Белла и Мерет Мейер.

"Мы стараемся наполнять наш музей интересными, уникальными работами, в чем нам помогают родственники великих художников. Надеемся, эта выставка побьет все рекорды посещаемости. До этого самым успешным проектом здесь была экспозиция Фаберже", - отметил губернатор.

Экспозиция включает 239 картин художника из музеев России, Франции, Белоруссии и частных собраний. На ней представлены живопись, графика и гобелены художника. Впервые в России демонстрируются 22 эскиза, а также существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр, раскрашенных Шагалом вручную.

Работы для выставки предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей "Новый Иерусалим" и частные собрания.

В экспозицию также включены предметы быта и религиозного обихода, которые могли окружать художника в детстве и юности, встречаться ему во время учебы в Петербурге и жизни в Москве.

Проект реализуется при поддержке губернатора и содействии правительства Московской области. Выставка будет работать до 8 марта 2020 года.

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